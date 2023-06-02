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05:36

В мире

Байден ударился головой при выходе из вертолета у Белого дома

Фото: AP/TACC/Andrew Harnik

Президент США Джо Байден ударился головой, выходя из вертолета по возвращению в Вашингтон из Колорадо. Об этом сообщает ТАСС.

В Колорадо американский президент выступал на торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС. Там он споткнулся и упал на трибуне, и не смог подняться самостоятельно с первого раза.

Встань Байдену на ноги помогли охранники главы государства.

В Белом доме впоследствии заверили, что президент США "в порядке". Директор по коммуникациям Белого дома Бен Лаболт сообщил, что американский лидер споткнулся о мешок с песком.

Ранее в объективы камер попало, как Байден споткнулся, когда поднимался по трапу на борт самолета в штате Алабама. В тот раз американский лидер смог удержаться на ногах и не рухнуть.

Байден споткнулся и упал на вручении дипломов выпускникам ВВС США

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