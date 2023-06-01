В Белом доме заверили, что Байден "в порядке" после падения на сцене в Колорадо

Фото: телеграм-канал "Байден"

Президент США Джо Байден не пострадал после падения на торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС в штате Колорадо, заявил директор по коммуникациям Белого дома Бен Лаболт.

"Президент в порядке. Он споткнулся о мешок с песком", – написал он в своем твиттер-аккаунте.

Ранее Байден споткнулся, находясь на трибуне, и упал. При этом первая попытка президента США встать самостоятельно также оказалась неудачной. Охранникам главы американского государства пришлось помочь Байдену подняться на ноги.

Отмечается, что незадолго до падения 80-летний Байден пошутил про свой возраст, сообщив, что подавал заявку на поступление в Военно-морскую академию США, когда выпускался из старшей школы 300 лет назад.

До этого Байден не раз падал перед объективами камер. Например, президент США споткнулся и упал при посадке в самолет в аэропорту Варшавы в феврале этого года.

Кроме того, Байден споткнулся, когда поднимался по трапу на борт самолета в штате Алабама. Однако тогда американский лидер смог удержаться на ногах и не рухнуть.

Байден споткнулся и упал на вручении дипломов выпускникам ВВС США