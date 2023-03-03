Ведущий Fox News заявил, что Байден теряет способность говорить

Фото: depositphotos/palinchak

Президент Соединенных Штатов Джо Байден теряет способность говорить. Об этом заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.

В качестве примера своих слов ведущий продемонстрировал в эфире отрывок из выступления американского лидера в Польше, на котором Байден периодически запинается во время своей речи.

Такер Карлсон заявил, что Байден разговаривает так каждый день. По словам ведущего, у президента США недостаточно умственных и физических сил, чтобы управлять страной. Карлсон подчеркнул, что это не информационная атака на Джо Байдена, а всего лишь наблюдение.

В начале февраля ведущий Fox News заявил о причастности США к взрывам на "Северных потоках", основываясь на восторженной реакции заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд касательно подрывов газопроводов.

До этого Карлсон заявил, что американские СМИ замалчивают правду о ситуации на Украине из-за давления со стороны властей США. Так, по его словам, все американские СМИ заявляют о победе Украины, а несогласных обвиняют в работе на Россию.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!