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Конгрессвумен Мэрджори Тейлор Грин пристыдила Джо Байдена за поездку на Украину, сообщает РИА Новости.

По ее словам, пока Байден ездит в Киев, заботясь об Украине, бывший президент США Дональд Трамп приехал на помощь к жителям Огайо.

"Это мой президент Трамп. Тем временем Байден целует Зеленского в зад и втягивает всех нас, брыкающихся и кричащих, в мировую войну", – написала она.

Грин считает, что пока Трамп помогает пострадавшим от химической аварии жителям Восточной Палестины в штате Огайо, Байден заботится лишь о том, как бы "развязать войну" на Украине.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп предупредил о близости третьей мировой войны из-за поддержки США Украины. Он пообещал, в случае, если его перевыберут на должность президента, очистить Белый дом, Пентагон и Госдепартамент от всех разжигателей войны и глобалистов.

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