Захарова обвинила США в разрушении системы безопасности

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

США сознательно и цинично рушили систему безопасности. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что США не понравилось быть равноправным участником данной системы, так как она не соответствует концепции американской "исключительности".

"Они чувствовали себя, я видела, как бы униженными тем, что они приравнены ко всем остальным или к тем, с кем находились в договорных отношениях. Они оторвались полностью в своей концепции исключительности", – подчеркнула политик.

Вашингтон не устраивало равноправие сторон в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, поскольку США имеют претензии на роль единственного "центра силы", указала Захарова.

Она также обратила внимание на желание США контролировать всех. Представитель ведомства объяснила, что это является попыткой отойти от всех обязательств и разрушить систему.

"Они посчитали, что это тот самый момент, когда они могут заявить о себе как о единственном центре силы в мире. Не получилось. Соответственно, систему они и разрушили", – заключила Захарова.

Ранее Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о СНВ. Он напомнил, что в начале февраля были обнародованы заявления Альянса с требованием выполнить условия ДСНВ. Президент назвал это театром абсурда.

Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию

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