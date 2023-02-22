Володин назвал приостановку участия РФ в ДСНВ итогом внешней политики США

Фото: kremlin.ru

Решение о выходе России из Договора СНВ – итог внешней политики США. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Прекратив соблюдать взятые на себя обязательства и отвергнув предложения нашей страны по вопросам глобальной безопасности, США разрушили архитектуру международной стабильности. Ввергли мир в состояние конфликтов и вызовов", – сообщил политик.

Володин считает, что общение с Россией на языке ультиматумов в вопросе безопасности страны и ее жителей недопустимо. Членам конгресса США необходимо проанализировать ситуацию, виновником которой стал президент Америки Джо Байден, а также ее возможные последствия, заявил он.

О приостановке участия РФ в договоре заявил Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. Соглашение было заключено между РФ и США в 2010 году.

22 февраля инициативу российского лидера рассмотрят члены Госдумы.



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