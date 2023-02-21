В Госдуме заявили, что приостановка участия в ДСНВ не приведет к гонке ядерных вооружений

Фото: телеграм-канал "Дмитрий Медведев"

Приостановка участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) означает остановку проведения инспекций по оборонным объектам России и США, сообщил "Газете.ру" замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин.

Он считает, что решение российского лидера не приведет к новой гонке ядерных вооружений. Кроме того, депутат напомнил, что Владимир Путин поручил "Росатому" и Минобороны подготовиться к проведению ядерных испытаний, если США начнут испытывать свое оружие. По его словам, у Москвы есть информация о том, что у Америки есть готовые к испытаниям ядерные боеприпасы.

Парламентарий добавил, что приостановка участия в Договоре связана также с политикой Франции и Великобритании, которые "примкнули к агрессивной политике". Как отметил депутат, необходимость увеличения числа боезарядов и носителей РФ напрямую зависит от дальнейшего поведения этих стран.

Ранее, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ. Говоря о возможности возобновления участия в договоре, президент указал на важность учета в будущем ядерных арсеналов Франции и Великобритании, совокупного ударного арсенала НАТО.



Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе

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