Военный эксперт рассказал, что означает приостановка Договора о СНВ

Фото: depositphotos/denisismagilov

Приостановка участия РФ в Договоре о СНВ означает, что Россия прекратит выполнять свои обязательства в одностороннем порядке, пояснил Москве 24 военный эксперт Виктор Литовкин.

Речь идет о приостановке допуска инспекций США на отечественные военные объекты стратегических ракетных войск, атомных подводных лодок с ракетами, а также на аэродромы стратегических бомбардировщиков.

"Мы не будем передавать им информацию о траекториях полета наших ракет, технические характеристики этих полетов, как мы это должны были", – пояснил специалист.

Литовкин напомнил, что когда РФ ставила на боевое дежурство ракетные стратегические комплексы "Авангард", специалисты из США присутствовали.

Теперь же Соединенные Штаты не будут принимать участия в подобных мероприятиях. По словам военного эксперта, США не выполняют обязательства перед РФ. Он также задался вопросом, почему Россия должна соблюдать договоренности в данном случае.

О приостановке участия РФ в договоре заявил Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. Соглашение было заключено между РФ и США в 2010 году.

Договор предусматривал, что каждая из сторон сокращает и ограничивает свои СНВ и через семь лет после вступления документа в силу их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ); 1 550 единиц для боезарядов на них; 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок (ПУ) МБР и БРПЛ, а также ТБ.

По данным на 1 сентября 2020 года, Россия имела 510 развернутых носителей ядерных вооружений, 1 447 ядерных боезарядов и 764 развернутые и неразвернутые пусковые установки. У США было 675 носителей, 1 457 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых ПУ.

По словам российского лидера, перед тем как вновь начать обсуждать ДСНВ, РФ должна понять, как учитывать ядерные арсеналы Франции и Великобритании (Страны тоже обладают ядерным оружием и при этом не входят в договор. – Прим. ред). Кроме того, для возвращения в договор российской стороне нужно узнать, как будет учитываться совокупный ударный арсенал Североатлантического альянса.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!