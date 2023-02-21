Запад не оставлял попыток "добить" Россию в постсоветское время – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Запад провоцировал конфликты в постсоветское время и не сдавался в попытках "добить" Россию. Об этом заявил Владимир Путин во время обращения Федеральному собранию.

"Все годы после развала Советского Союза Запад не оставлял попыток "поджечь" постсоветские государства и, главное, окончательно добить Россию как самую большую сохранившуюся часть нашего исторического, государственного пространства", – заявил президент.

По словам Путина, попытки Запада "добить" РФ заключались в натравливании на страну террористов, провоцировании конфликтов в российских регионах, а также игнорировании интересов государства.

Сейчас же, сообщил президент, Россия использует силу, чтобы остановить развязанную Западом войну. Страна защищает свой дом, в то время как западные страны стремятся к безграничной власти. О намерении США и союзников придерживаться агрессивных планов РФ узнала еще в декабре 2021 года, пояснил Путин.



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