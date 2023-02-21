Россия использует силу, чтобы остановить развязанную Западом войну – Путин

Фото: Минобороны РФ

Россия использует силу, чтобы остановить войну, которую развязал Запад. Об этом заявил Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию.

"Я хочу это повторить: это они (Запад. – Прим. ред.) развязали войну. А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить", – сказал глава государства.

По его словам, Россия защищает свой дом, тогда как Запад стремится к безграничной власти. В связи с этим он отметил, что западные страны потратили на вооружение Украины уже более 150 миллиардов долларов.

Путин напомнил, что в декабре 2021 года Россия направила США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, однако в ответ получила отказ.

Москва тогда осознала, что Запад намерен придерживаться агрессивных планов. Угроза нарастала, и в феврале прошлого года стало понятно, что все готово к новой карательной акции Киева в Донбассе.

"Те, кто планировал новую атаку на Донецк и на Донбасс, на Луганск, четко понимали, что следующая цель – это удар по Крыму и Севастополю, и мы это знали и понимали. А сейчас о таких далеко идущих замыслах в Киеве тоже говорят в открытую", – подчеркнул президент.

21 февраля в Гостином дворе проходит 18-е выступление Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. Оно включает в себя политические, экономические и идеологические положения и является обязанностью главы государства, которая закреплена в Конституции.



Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в Гостином дворе

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