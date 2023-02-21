Путин обвинил Запад в попытке стереть из памяти человечества свои жертвы

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

За последние десятилетия Запад "выпустил джинна из бутылки" и погрузил в хаос целые регионы, заявил Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.

По его словам, теперь западные страны пытаются стереть из памяти человечества свои жертвы, но никто этого не забудет.

"На недавней конференции в Мюнхене звучали бесконечные обвинения в адрес России. Складывается впечатление, что это делалось лишь для того, чтобы все забыли, что натворил так называемый Запад за последние десятилетия. Это они выпустили джинна из бутылки, целые регионы погрузили в хаос", – сказал глава государства.

Он добавил, что, по оценкам экспертов из США, в результате войн, развязанных Штатами после 2001 года, погибли свыше 900 тысяч человек, более 38 миллионов стали беженцами.

Путин начал послание Федеральному собранию с темы специальной военной операции на Украине. Он напомнил, что год назад было принято решение о проведении специальной военной операции ради защиты людей на исторических землях России, для обеспечения безопасности страны и ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине после переворота 2014 года.

Обращение президента к двум палатам парламента включает в себя политические, экономические и идеологические положения и является обязанностью главы государства, которая закреплена в Конституции.

Помимо сенаторов и депутатов, на послании присутствуют участники специальной военной операции.



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