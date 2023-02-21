Путин заявил, что Запад решил зонтиком прикрыться от России

Фото: ТАСС/Zsolt Czegledi/АР

Владимир Путин в ходе послания парламенту заявил, что западные государства решили зонтиком прикрыться от России. По словам российского лидера, вся планета "утыкана" американскими военными базами, ни у одной страны такого количества подобных площадок нет.

При этом, подчеркнул Путин, Россия получила прямой отказ по всем своим принципиальным предложениям по безопасности. В связи с этим, отметил глава государства, стало ясно, что угроза с каждым днем становилась сильнее.

"Мы были открыты, искренне готовы к конструктивному диалогу с Западом. Говорили, настаивали на том, что и Европа, и весь мир нуждаются в неделимой, равной для всех государств системе безопасности, и много лет предлагали нашим партнерам вместе обсудить эту идею и работать над ее реализацией", – подчеркнул Путин.

Он добавил, что в ответ российская сторона получила невнятную либо лицемерную реакцию. Однако произошли и действия, например расширение НАТО к границам РФ, напомнил Путин.

Глава государства начал послание Федеральному собранию с темы специальной военной операции на Украине. Президент заявил, что РФ делала все возможное, чтобы решить проблемы Донбасса мирными средствами.

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в Гостином дворе

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