Путин признал утратившим силу указ о мерах по реализации внешнеполитического курса РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин признал утратившим силу указ 2012 года о мерах по реализации внешнеполитического курса России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент постановил признать утратившим силу указ для обеспечения национальных интересов страны и в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 21 февраля.

Ранее Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о СНВ. Президент напомнил, что в начале февраля были обнародованы заявления НАТО с требованием выполнить условия ДСНВ. Путин назвал это театром абсурда.

Он добавил, что перед тем, как вновь начать обсуждать ДСНВ, РФ должна понять, как учитывать ядерные арсеналы Франции и Великобритании. Кроме того, для возвращения в договор российской стороне нужно узнать, как будет учитываться совокупный ударный арсенал Североатлантического альянса.

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в Гостином дворе

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