16:53Политика
Медведев прокомментировал приостановку участия РФ в ДСНВ
Фото: vk.com/dm
Невозможно вести борьбу против России и одновременно пытаться вести с ней диалог по стратегической стабильности, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Twitter.
По его словам, США получили по заслугам за глупую антироссийскую политику.
"Невозможно одновременно вести борьбу против России и делать вид, что по темам стратегической стабильности – business as usual", – написал он.
Во вторник, обращаясь с посланием Федеральному собранию, Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ. Говоря о возможности возобновления участия в Договоре, президент указал на важность учета в будущем ядерных арсеналов Франции и Великобритании, совокупного ударного арсенала НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение о приостановке участия в Договоре. В то же время Столтенберг заметил, что Альянс полностью проанализировал ситуацию с наличием у него боеприпасов и теперь намерен стимулировать промышленность с целью наращивания производства вооружений.
Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе
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