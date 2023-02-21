Медведев прокомментировал приостановку участия РФ в ДСНВ

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Невозможно вести борьбу против России и одновременно пытаться вести с ней диалог по стратегической стабильности, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Twitter.

По его словам, США получили по заслугам за глупую антироссийскую политику.

"Невозможно одновременно вести борьбу против России и делать вид, что по темам стратегической стабильности – business as usual", – написал он.

Во вторник, обращаясь с посланием Федеральному собранию, Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ. Говоря о возможности возобновления участия в Договоре, президент указал на важность учета в будущем ядерных арсеналов Франции и Великобритании, совокупного ударного арсенала НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение о приостановке участия в Договоре. В то же время Столтенберг заметил, что Альянс полностью проанализировал ситуацию с наличием у него боеприпасов и теперь намерен стимулировать промышленность с целью наращивания производства вооружений.

Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе

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