В НАТО оценили решение России приостановить участие в ДСНВ

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

"С сегодняшним решением вся архитектура контроля над вооружениями демонтирована. Я решительно призываю Россию пересмотреть свое решение", – цитирует его ТАСС.

В то же время Столтенберг заметил, что Альянс полностью проанализировал ситуацию с наличием у него боеприпасов и теперь намерен стимулировать промышленность с целью наращивания производства вооружений.

Ранее во вторник, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ. Говоря о возможности возобновления участия в договоре, президент указал на важность учета в будущем ядерных арсеналов Франции и Великобритании, совокупного ударного арсенала НАТО.



Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе

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