Трамп предупредил о близости третьей мировой из-за поддержки США Украины

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Человечество приблизилось к третьей мировой войне. Таким мнением поделился бывший американский лидер Дональд Трамп, передает CNN.

По словам 45-го президента Штатов, к мировому противостоянию подталкивает действующий глава государства Джо Байден. Это связано с решениями в отношении поддержки Киева, считает Трамп.

"Если вы посмотрите и поймете, какие шаги предпринимает Байден в отношении Украины, он систематически, но, возможно, неосознанно подталкивает нас к тому, что скоро может стать третьей мировой войной", – заявил экс-президент в своей соцсети Truth Social.

Вместе с этим Трамп пообещал очистить Белый дом от всех разжигателей войны и последних глобалистов Америки в глубинном государстве, Пентагоне и Госдепартаменте.

Накануне бывший американский лидер заявил, что США обязаны перестать тратить миллиарды долларов на поддержку Украины и добиться немедленного урегулирования противостояния. Трамп подчеркнул, что финансирование Киева лишь затягивает конфликт, а это становится причиной человеческих потерь.

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