Трамп назвал Байдена сумасшедшим и страдающим деменцией

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Бывший президент США Дональд Трамп назвал действующего главу государства Джо Байдена сумасшедшим и страдающим деменцией. Он написал это в ответ на то, что нынешний руководитель страны ранее отозвался о нем как об экстремисте.

Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что у Байдена нет в планах "делать Америку снова великой".

"Если вы посмотрите на выражения и значение странной и озлобленной речи Байдена сегодня, он угрожал Америке... Он, должно быть, сумасшедший или страдает от последней стадии деменции", – написал Трамп.

Ранее сообщалось, что Байден во время своего выступления в Филадельфии назвал сторонников движения Трампа Make America Great Again (MAGA) опасными для общества. Нынешний президент заявил, что последователи экс-главы государства представляют угрозу демократии Америки из-за их игнорирования результатов выборов.