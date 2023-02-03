Трамп заявил, что США должны начать переговоры о мире между Россией и Украиной

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты должны начать вести переговоры о мире между Россией и Украиной, а также что Вашингтону не следует поставлять Киеву большой объем вооружения. Об этом он сообщил в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, которое было опубликовано на его сайте.

Трамп заявил, что Европа оказывает Киеву намного меньшую помощь, чем это делает США.

Кроме того, по словам бывшего президента, если бы он был во главе страны, то украинского конфликта не произошло бы, равно как и напряженной ситуации с Китаем по поводу Тайваня.

Ранее Трамп заявил, что смог бы договориться о мирном урегулировании конфликта на Украине за сутки, если бы он был президентом США. Кроме того, он заявил, что нынешний американский лидер Джо Байден подвел человечество на грань третьей мировой войны.

В начале января Дональда Трампа выдвинули на пост спикера палаты представителей США. Кандидатуру экс-президента США выдвинули после предыдущих 10 неудачных выборов.

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