Трамп подал в суд на журналиста за публикацию его интервью

Фото: ТАСС/АР/Reba Saldanha

Экс-президент США Дональд Трамп подал в суд на американского журналиста Боба Вудворда за публикацию аудиокниги с записями интервью без его разрешения, сообщает газета Politico.

Трамп подчеркнул, что не раз заявлял Вудворду, что такое интервью проводится лишь с целью сбора информации для написания печатной книги. Журналист же, как уверяет политик, опубликовал эти записи без его разрешения, что является нарушением авторских прав.

Бывший американский лидер также настаивает, что понес материальный ущерб, не получив никаких денежных отчислений от продажи аудиокниги. По данным издания, Трамп требует компенсации в размере 50 миллионов долларов.

Боб Вудворд – сотрудник газеты The Washington Post. Он является одним из участников журналистского расследования, которое привело к Уотергейтскому скандалу и отставке президента США Ричарда Никсона.

Трампу журналист посвятил книги "Страх: Трамп в Белом доме" (2018), "Ярость" (2020) и "Опасность" (2021). Для этого он провел свыше 200 интервью с разными политиками.

Ранее Дональд Трамп подал иск против Хиллари Клинтон, Демократического национального совета и ряда руководящих органов и функционеров партии.

Истец подчеркнул, что цель ответчиков в этом случае заключалась в очернении и подрыве шансов Трампа на выборах.



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