Трамп заявил о своей симпатии к Путину

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Бывший президент США Дональд Трамп предположил, что с российским лидером Владимиром Путиным у них взаимная симпатия. Такое мнение он озвучил в интервью телеканалу Fox News.

"Я отлично ладил с президентом Путиным, он нравился мне, а я нравился ему... Это хорошо, а не плохо", – цитирует Трампа "Газета.ру".

Ранее бывший президент Соединенных Штатов говорил о своей симпатии к россиянам. Это произошло после того, как бывший госсекретарь Хиллари Клинтон обвинила ряд американских политиков в связях с Россией.

Отношения России и США обострились в конце 2016 года после избрания американским президентом Дональда Трампа. Тогда прозвучали заявления о возможном вмешательстве Москвы в выборы в Соединенных Штатах.

В апреле 2019 года спецпрокурор Роберт Мюллер закончил расследование о российском вмешательстве. Заключалось, что свидетельств сговора Трампа с Москвой выявлено не было.