Трамп рассказал о симпатии к России

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Президент США Дональд Трамп на фоне заявлений бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон в адрес ряда политиков заявил, что они сошла с ума. Также глава Белого дома признался в симпатии к гражданам России.

"Хиллари назвала (члена палаты представителей США от штата Гавайи. – Прим. ред.) Тулси Габбард фавориткой России, а Джилл Стайн российским агентом. Как вы, наверное, слышали, меня также называли большим любителем России (действительно, мне нравятся русские, мне нравятся все люди!)", – написал Трамп в Twitter.

Перед этим, Клинтон обвинила ряд американских политиков в связях с Россией.

Ранее Владимир Путин сообщил, что не имеет претензий к Дональду Трампу из-за проблем в отношениях двух стран. Он отметил, что в Кремле понимают, что их нормализации мешает внутриполитическая обстановка в США.

Глава государства отметил, что на данный момент президент США не может предпринять шаги для улучшения российско-американских отношений из-за внутриполитической повестки в стране. При этом Путин заверил, что Москва в любом случае готова работать с США.

