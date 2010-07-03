Сенат США принял закон о санкциях за вмешательство в выборы

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Американский сенат 3 июня единогласно принял закон о санкциях за вмешательство в выборы. Он предусматривает запрет на выдачу виз США или депортацию причастных к вмешательству в проводимые в стране выборы. Трансляцию заседания сената вел телеканал C-Span.

Документ получил название DETER Act, или "Закон о защите выборов от троллей, представляющих враждебные режимы". Он был одобрен всеми сенаторами без проведения голосования.

Один из авторов документа, сенатор-республиканец Линдси Грэм объявил по итогам заседания, что "не давая иностранцам, которые в нарушение закона вмешиваются в наши выборы, приезжать в Соединенные Штаты, DETER Act посылает сигнал враждебным государствам во всем мире". "США не потерпят иностранное вмешательство в наши выборы", – подчеркнул Грэм.

Ранее в Кремле заявили, что выборы президента в США не должны вызвать "русофобскую истерику". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что "на этот раз эти все русофобские истерики не лягут во главу угла избирательной кампании".

Предвыборная кампания в США начнется в феврале 2020 года, а выборы пройдут 3 ноября 2020 года.