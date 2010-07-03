Выборы в США не должны вызвать "русофобскую истерику" – Кремль

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Кремль надеется, что "русофобская истерия" не будет главной во время предстоящей кампании по выборам президента США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Выборы в США – это внутреннее дело США, мы лишь знаем, основываясь на опыте предыдущих электоральных циклов в Соединенных Штатах, о том, что, как правило, они, к нашему сожалению, сопровождаются выходом из ремиссии в отношении русофобских настроений и воспламенением новых русофобских истерик. Каждый раз хочется надеяться, что это не произойдет. Надеемся, что на этот раз эти все русофобские истерики не лягут во главу угла избирательной кампании", – сказал он.

Предвыборная кампания в США начнется в феврале 2020 года, выборы состоятся 3 ноября 2020 года.

В апреле США опубликовали полную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. В документе были представлены итоги расследования о "российском вмешательстве" в президентские выборы в США в 2016 году. Следователи не нашли доказательств сговора штаба Трампа с Москвой. Однако в докладе упоминаются десять случаев возможного воспрепятствования правосудию со стороны Трампа.