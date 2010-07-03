Спецпрокурор США по "российскому делу" объявил об отставке

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Спецпрокурор США Роберт Мюллер объявил о своей отставке. Он пояснил, что принял это решение в связи с окончанием расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я не говорил публично, пока шло расследование, и выступаю сегодня, потому что расследование закончено... Мы официально закрываем офис спецпрокурора, и я покидаю министерство юстиции, чтобы вернуться к частной жизни", – сказал он, подчеркнув, что его решение было самостоятельным.

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В апреле 2019 года США опубликовали полную версию доклада спецпрокурора Мюллера. В документе были представлены итоги расследования о "российском вмешательстве" в президентские выборы в США в 2016 году.

Следователи не нашли доказательств сговора штаба Трампа с Москвой. Однако в докладе упоминаются десять случаев возможного воспрепятствования правосудию со стороны американского президента. Тем не менее, как заверил американист Сергей Самуйлов, выводы спецпрокурора не навредят Трампу и тот может не опасаться импичмента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь подверг критике доклад Мюллера. По его словам, этот документ не содержит ничего нового.

