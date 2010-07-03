Эксперт оценил публикацию доклада Мюллера о "российском вмешательстве"

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Член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков прокомментировал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы.

По его мнению, сейчас США осознают, что созданный образ врага позволяет им сплотить европейские элиты вокруг себя и заставлять их платить дополнительные деньги. Речь идет в том числе о НАТО.

"Как бы все ни ерничали над Трампом и не говорили, что ему мало что удается, но 116 миллиардов долларов – хорошая сумма, которую европейские страны НАТО стали платить, увеличив свои расходы на содержание блока", – цитирует эксперта RT.

Штаты также понимают, что поддерживание образа врага – России – дает возможность создавать конфликтные ситуации, когда Россия "не должна быть рукопожатна в разных финансовых кругах", полагает он.

Судаков считает, что нападки на Россию не прекратятся, а санкции продолжат свое действия. Демократы используют "российский фактор", чтобы у американского лидера были максимально неблагоприятные условия работы, заключил он.

Ранее в США опубликовали полную версию доклада спецпрокурора Мюллера. В документе представлены итоги расследования о "российском вмешательстве" в президентские выборы в США.

Следователи не нашли доказательств сговора штаба Трампа с Москвой. Однако в докладе упоминаются десять случаев возможного воспрепятствования правосудию со стороны американского президента. Тем не менее, как заверил американист Сергей Самуйлов, выводы спецпрокурора не навредят Трампу и тот может не опасаться импичмента.

Замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что во внутриполитической борьбе между демократами и республиканцами в США Россию используют как "пугало". Он надеется, что "здравомыслящих людей в Госдепе будет больше" и "их голос услышит общественность". В то же время Трампу "спокойной жизни ждать не придется", констатировал депутат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал доклад Мюллера. По его словам, этот документ не содержит ничего нового.