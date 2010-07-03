Эксперт рассказал о последствиях доклада Мюллера для Трампа

Результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера никак не навредят главе Белого дома Донадьду Трампу, который сохранит свой пост. Такое мнение высказал руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов, сообщает ИА "НСН".
"Ничего не будет, никаких серьезных последствий не будет", − заверил эксперт. Он напомнил, что вокруг расследования Мюллера 2,5 года "истерику раздували", а потом, "оказывается, никакого сговора не было".
"Можно еще пришить статью импичмента "obstruction of justice", − отметил американист. Однако, по его мнению, Мюллер понял, "в какую политическую мясорубку он попал со своей командой" и поэтому решил проявит гибкость, написав: может быть, было, а может, и нет.
"Это как бы предложение для демократов. Если хотите возбуждать процедуры импичмента, раскручивайте это дело дальше", − пояснил Самуйлов.
По словам эксперта, даже если политические противники Трампа найдут на него компромат и попытаются утвердить статью импичмента, она все равно попадает в Сенат, где большинство у республиканцев.
Ранее в США опубликовали полную версию доклада Мюллера в редакции генпрокурора Уильяма Барра. В нем изложены результаты расследования мнимого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Спецпрокурор не выявил сговора штаба Трампа с Москвой, но назвал десять случаев возможного воспрепятствования правосудию со стороны Трампа.
Сам Трамп после пресс-конференции Уильяма Барра опубликовал в Twitter картинку в стиле "Игры престолов". За это он подвергался критике со стороны правообладателя сериала − телеканала HBO.
В Кремле усомнились в качестве доклада Мюллера, отметив, что он не содержит какой-либо новой информации и аргументированных доказательств. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.