Эксперт рассказал о последствиях доклада Мюллера для Трампа

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Результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера никак не навредят главе Белого дома Донадьду Трампу, который сохранит свой пост. Такое мнение высказал руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов, сообщает ИА "НСН".

"Ничего не будет, никаких серьезных последствий не будет", − заверил эксперт. Он напомнил, что вокруг расследования Мюллера 2,5 года "истерику раздували", а потом, "оказывается, никакого сговора не было".

"Можно еще пришить статью импичмента "obstruction of justice", − отметил американист. Однако, по его мнению, Мюллер понял, "в какую политическую мясорубку он попал со своей командой" и поэтому решил проявит гибкость, написав: может быть, было, а может, и нет.

"Это как бы предложение для демократов. Если хотите возбуждать процедуры импичмента, раскручивайте это дело дальше", − пояснил Самуйлов.

По словам эксперта, даже если политические противники Трампа найдут на него компромат и попытаются утвердить статью импичмента, она все равно попадает в Сенат, где большинство у республиканцев.

Ранее в США опубликовали полную версию доклада Мюллера в редакции генпрокурора Уильяма Барра. В нем изложены результаты расследования мнимого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Спецпрокурор не выявил сговора штаба Трампа с Москвой, но назвал десять случаев возможного воспрепятствования правосудию со стороны Трампа.

Сам Трамп после пресс-конференции Уильяма Барра опубликовал в Twitter картинку в стиле "Игры престолов". За это он подвергался критике со стороны правообладателя сериала − телеканала HBO.

В Кремле усомнились в качестве доклада Мюллера, отметив, что он не содержит какой-либо новой информации и аргументированных доказательств. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.