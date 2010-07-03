Кремль раскритиковал качество доклада Мюллера

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В докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году нет ничего нового, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, доклад не содержит какой-либо новой информации и аргументированных доказательств. "Вся эта информация так или иначе выходила на разных источниках, в разных средствах массовой информации ранее", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Он заметил, что Россия по-прежнему не принимает подобных обвинений. Песков подчеркнул, что никакого вмешательства со стороны Москвы не было, поэтому чем бы ни занимались американские следователи, они ничего не найдут. Публикация Мюллера лишний раз это подтверждает, продолжил Песков.

Он выразил сожаление, что такого качества документы оказывают непосредственное влияние на ход развития отношений России и США.

"Если говорить менее серьезно, то, наверное, у нас бы таким докладом заинтересовалась бы Счетная палата. На что были потрачены деньги американских налогоплательщиков. Но этими вопросами пусть задаются сами американские налогоплательщики", – заключил он.

Накануне был опубликован доклад Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию. По первому пункту Мюллер пришел к положительному заключению, по второму – к отрицательному, а по третьему не смог сделать однозначный вывод.

Ранее Владимир Путин заявил, что в истории США не будет новой эпохи "охоты на ведьм". Именно с этим явлением он сравнил доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о связях Трампа с Россией.

24 марта Минюст США передал конгрессу резюме по докладу о "российском вмешательстве" в американские выборы в 2016 году. Расследование спецпрокурора Мюллера подтвердило отсутствие сговора между Москвой и командой Трампа. Мюллер также пришел к выводу, что штаб Трампа непричастен ко взломам компьютеров представителей Демократической партии. Всю ответственность за это спецпрокурор возложил на "подконтрольных российским властям хакеров".

Дональд Трамп подчеркнул, что выводы американского Минюста полностью оправдали его. По словам главы Белого дома, выдвигавшиеся против него и его избирательного штаба обвинения в сговоре с Кремлем были "самым смешным, что ему доводилось слышать".