Житель Подмосковья отрубил голову подруге после ссоры и попал под машину

Фото: Следственный комитет РФ

Житель Подмосковья отрубил голову сожительнице, после чего попал под машину, сообщает ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Инцидент произошел ночью 25 июля в частном доме, расположенном в коттеджном поселке Земляки Дмитровского городского округа. Между сожителями возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес 28-летней девушке множественные удары ножом в область туловища, а затем обезглавил ее тело.

Затем 39-летний злоумышленник попытался скрыться с места преступления, но его сбил автомобиль. В настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее сотрудники столичного СК нашли зарезанную женщину в квартире на северо-западе Москвы. Известно, что убитая была 1968 года рождения. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что на теле нашли не менее шести ножевых ранений в области спины. По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

"Московский патруль": мужчина убил мать и закопал ее тело

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