Мужчина был убит в хостеле на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Труп мужчины с ножевыми ранениями обнаружен в хостеле в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"В хостеле на улице 1-я Текстильщиков обнаружено тело мужчины 1984 года рождения с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений", – указано в сообщении.

В ведомстве сообщили, что установлением всех обстоятельств произошедшего, а также принятием процессуальных решений по данному факту занимается Кузьминская межрайонная прокуратура.

Ранее стало известно, что мужчина до смерти избил сожительницу в подмосковном Домодедове. В ходе ссоры 57-летний фигурант побил потерпевшую и лег спать. Через некоторое время он обнаружил 41-летнюю женщину без признаков жизни. Мужчина вызвал сотрудников полиции и рассказал обо всем произошедшем.

