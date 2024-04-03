Зарезанную женщину нашли в квартире на северо-западе Москвы

Фото: Следственный комитет РФ

Женщину с ножевыми ранениями обнаружили в квартире на улице Исаковского в московском районе Строгино. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на столичный СК.

Известно, что убитая была 1968 года рождения. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что на теле нашли не менее шести ножевых ранений в области спины.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). В данный момент следователи работают на месте происшествия. Они осматривают квартиру, допрашивают свидетелей и очевидцев для установления личности преступника.

Ранее прокуратуры Москвы обнаружила труп мужчины с ножевыми ранениями в столичном хостеле на улице 1-й Текстильщиков. В ведомстве сообщили, что установлением всех обстоятельств произошедшего, а также принятием процессуальных решений по данному факту занимается Кузьминская межрайонная прокуратура.