Мужчина убил двух дочерей и покончил жизнь самоубийством в Ставрополе

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следственный комитет (СК) РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело после того, как мужчина убил двух дочерей, ранил супругу и покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Тела погибших обнаружил отец пострадавшей в частном доме в Ставрополе 27 марта. Раненую женщину экстренно доставили в больницу. Медики оценили ее состояние как крайне тяжелое.

"В настоящее время, согласно приоритетной версии следствия, мужчина стрелял в жену и убил дочерей, а после свел счеты с жизнью", – говорится в сообщении ведомства.

Следователи, организовавшие на месте происшествия осмотр, изъяли орудие убийства, гильзы и иные предметы. Их отправили на экспертизу.

По факту произошедшего региональный главк СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105, пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство", "Убийство двух или более лиц, в том числе малолетних").

До этого мужчина забил свою жену до смерти кувалдой во время конфликта на юго-востоке столицы. Инцидент произошел 23 марта в квартире дома, расположенного на улице Окской.