Суд арестовал обвиняемого в попытке зарезать двух человек во Фрязине

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Обвиняемый в покушении на двойное убийство во Фрязине заключен под стражу. Мужчина напал с ножом на двух человек, сообщает подмосковный главк СК РФ в своем телеграм-канале.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 мая 2024 года", – говорится в сообщении.

По данным следствия, 25 марта подозреваемый, проходя мимо компьютерного клуба, расположенного во Фрязине, увидел у входа гражданина иностранного государства. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он подошел к нему и из-за личной неприязни ударил ножом.

Затем фигурант вошел в помещение, где также нанес удары ножом несовершеннолетнему иностранному гражданину и скрылся с места происшествия.

В ведомстве отметили, что потерпевшим оказали экстренную медпомощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее суд приговорил "поволжского маньяка" к пожизненному сроку за убийство 31 пенсионерки. Первые 10 лет преступник будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии особого режима.