Мужчина столкнул бывшую возлюбленную под поезд в метро Москвы

Сотрудники полиции задержали мужчину, который в ходе конфликта толкнул знакомую под поезд в Московском метрополитене. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она уточнила, что происшествие случилось на станции "Войковская" 13 марта. По данным столичной прокуратуры, 39-летний мужчина столкнул с платформы бывшую возлюбленную.

"Мужчина, находясь на платформе станции метро "Войковская", подошел к бывшей возлюбленной, повалил ее и умышленно толкнул под приближающийся поезд", – говорится в сообщении.

Пострадавшая не получила телесных повреждений, потому что успела сгруппироваться, а машинист электропоезда экстренно затормозил. Волк добавила, что скрыться от ответственности мужчине не дал один из очевидцев.

Позже злоумышленник рассказал следователям, что толкнул женщину под поезд из-за того, что она разорвала с ним романтические отношения. Мужчину уже задержали, ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство", отметили в столичном следственном управлении Следственного комитета РФ.

До этого сообщалось, что мужчина напал с ножом на девушку в московском метро за отказ проводить ее до дома. Он нанес жертве множественные удары ножом в область головы, шеи и правой руки. После этого молодой человек хотел сбежать, однако пассажирам удалось задержать злоумышленника и передать его сотрудникам полиции.

