Мужчина напал на девушку-таксиста после дорожного конфликта в Дмитрове

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Мужчина в Международный женский день напал на девушку-таксиста после дорожного конфликта в подмосковном Дмитрове. Об этом сообщила прокуратура Московской области в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, инцидент произошел на Советской улице 8 марта около 21:00. 43-летний мужчина, будучи пассажиром в машине своей дочери, во время движения транспорта посчитал, что девушка, управлявшая такси, должна была уступить проезд. После остановки мужчина вышел из автомобиля, разбил стекло со стороны водителя и ударил девушку кулаком в лицо, отметили в ведомстве.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам"). Вскоре полицейские установили местонахождение нападавшего, привлечение его к уголовной ответственности находится на контроле Дмитровской городской прокуратуры, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Москве подростки избили мужчину на одной из станций метро. По данным столичного главка СК РФ, полиция определила причастных к преступлению – ими оказались 17-летние молодые люди. Их доставили в отделение московского СК для проведения следственных действий, кроме того, возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").

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