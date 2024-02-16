В Москве мужчина устроил стрельбу и ранил человека

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Стрельба между мужчинами случилась в ходе конфликта в Москве, ранен один человек. Стрелявшего уже разыскивают, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД России.

Предварительно полицейские установили, что конфликт между гражданами произошел на улице Дегунинская, один из его участников выстрелил в оппонента из неустановленного оружия, предположительно травматического, после чего скрылся на автомобиле Toyota.

Пострадавшего госпитализировали, на месте происшествия организована работа следственно-оперативной группы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Как уточнили в ведомстве, злоумышленника уже разыскивают.

Ранее конфликт со стрельбой случился на улице Плющиха вечером 14 февраля. Все произошло во время оформления ДТП с незначительными повреждениями. В результате инцидента пострадали три человека.

На следующий день было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Открывшего огонь из травматического пистолета бойца ММА Расула Очаева Хамовнический суд Москвы 16 февраля заключил под стражу до 14 апреля.

Четыре человека участвовали в перестрелке в центре Москвы