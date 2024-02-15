Один человек погиб при стрельбе в Канзас-Сити в США

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Один человек погиб в результате стрельбы в Канзас-Сити американского штата Миссури. Об этом сообщает CNN со ссылкой на начальника местной полиции Стейси Грейвс.

Стрельба началась во время парада в честь победителей Супербоула. Инцидент произошел в районе вокзала Юнион Стейшн. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, они задержали двоих подозреваемых и начали оказывать помощь пострадавшим.

На данный момент полицейские не располагают точными данными о количестве пострадавших, добавила Грейвс. По ее словам, число раненых может составлять от 10 до 15 человек.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По информации журналистов, президента США Джо Байдена проинформировали о произошедшем инциденте.

Ранее женщина открыла стрельбу в церкви в городе Лейквуд в Техасе. Сотрудники полиции оперативно среагировали и открыли ответный огонь по женщине, застрелив ее. Во время стрельбы ранение получил ребенок, который был с женщиной, и 57-летний мужчина.

До этого четыре человека погибли в результате стрельбы, открытой неизвестным на рынке в грузинском городе Рустави. По информации МВД Грузии, среди погибших числится дядя нападавшего, который работал в момент стрельбы на рынке.

Новости мира: стрельба произошла в евангелистской церкви в Техасе