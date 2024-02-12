Стрельба произошла в церкви в Техасе

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Женщина открыла стрельбу в церкви в городе Лейквуд в Техасе. Об этом сообщает NBC DFW.

"Женщина 30–35 лет днем в воскресенье вошла в здание, она была вооружена винтовкой, с ней был ребенок 4–5 лет", – рассказал начальник полиции округа Трой Финнер.

Вооруженная женщина открыла огонь. Двое офицеров, находившихся не на дежурстве, оперативно среагировали и открыли ответный огонь по женщине, застрелив ее.

Во время стрельбы ранение получил ребенок, который был с женщиной, и 57-летний мужчина. Ребенок в критическом состоянии был доставлен в больницу, за его жизнь борются врачи.

Ранее по меньшей мере один человек погиб и еще один пострадал в результате стрельбы в торговом центре Paddock Mall в городе Окала американского штата Флорида. Жертвой стрельбы стал мужчина, пострадавшую женщину госпитализировали в ближайшую больницу.

До этого стало известно, что в школе американского штата Айова произошла стрельба, в результате которой погиб один человек. Полиция установила личность злоумышленника. По данным прессы, он мертв.

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