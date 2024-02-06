Пять человек пострадали при нападении на суд в Стамбуле

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Пять человек, включая трех сотрудников полиции, получили ранения в результате стрельбы у здания суда в Стамбуле. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X.

Нападение произошло 6 февраля в 11:46. Двое вооруженных людей атаковали пункт охраны на входе в здание суда Чаглаян. В результате злоумышленников удалось ликвидировать.

"Нападавшие – мужчина и женщина", – уточнил министр.

После нападения все входы и выходы из суда были заблокированы, а в районе усиленно работала полиция.

Ранее в стамбульской церкви днем в воскресенье, 28 января, двое мужчин открыли огонь по 50 прихожанам во время службы. В результате нападения один человек погиб, еще несколько получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя ИГ ("Исламское государство" – запрещенная в РФ террористическая организация).

По информации СМИ, число задержанных в связи со стрельбой в церкви достигло 51. Отмечалось, что 23 из них будут депортированы.

При этом суд в Турции арестовал 25 задержанных, в том числе одного россиянина. Глава Минюста Турции Йылмаз Тунч уточнил, что еще девятерых подозреваемых отпустили на свободу под судебный контроль.



Новости мира: в Стамбуле произошло вооруженное нападение в католической церкви