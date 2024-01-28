Новости мира: в Стамбуле произошло вооруженное нападение в католической церкви

В Стамбуле произошло вооруженное нападение в католической церкви во время службы. Двое неизвестных открыли огонь по 50 прихожанам. В результате нападения один человек погиб, еще несколько получили ранения.

Картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза", выставленную в Лувре, облили супом. Таким образом экоактивисты пытались привлечь к себе внимание. Они выкрикивали лозунги о праве на здоровое питание и о том, что французская сельскохозяйственная система больна. Полотно не пострадало, его спасло защитное стекло.

Тысячи людей в Тель-Авиве вышли на акцию протеста в поддержку заложников, которых удерживает ХАМАС. Люди требуют от премьер-министра Беньямина Нетаньяху заключить соглашение с Палестиной. Перед резиденцией премьер-министра начались стычки с полицией и задержания.

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