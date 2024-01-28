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Новости

28 января, 15:15

В мире

Новости мира: в Стамбуле произошло вооруженное нападение в католической церкви

Новости мира: в Стамбуле произошло вооруженное нападение в католической церкви

В театре Моссовета прокомментировали ситуацию с пожаром в Театре сатиры

Движение транспорта изменили около Театра сатиры из-за пожара

Пожар потушили в здании Театра сатиры в столице

Прокуратура Краснодарского края прокомментировала ситуацию с ДТП на трассе Р-217

Съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу перекрыли в связи с пожаром в Театре сатиры

Двое несовершеннолетних пострадали в аварии на трассе в Краснодарском крае

Площадь пожара в Театре сатиры увеличилась до 250 "квадратов" – МЧС РФ

Пожарные эвакуировали 50 человек из Театра сатиры

В пресс-службе Театра сатиры прокомментировали ситуацию с возгоранием

В Стамбуле произошло вооруженное нападение в католической церкви во время службы. Двое неизвестных открыли огонь по 50 прихожанам. В результате нападения один человек погиб, еще несколько получили ранения.

Картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза", выставленную в Лувре, облили супом. Таким образом экоактивисты пытались привлечь к себе внимание. Они выкрикивали лозунги о праве на здоровое питание и о том, что французская сельскохозяйственная система больна. Полотно не пострадало, его спасло защитное стекло.

Тысячи людей в Тель-Авиве вышли на акцию протеста в поддержку заложников, которых удерживает ХАМАС. Люди требуют от премьер-министра Беньямина Нетаньяху заключить соглашение с Палестиной. Перед резиденцией премьер-министра начались стычки с полицией и задержания.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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