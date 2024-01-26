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26 января, 13:30

В мире

Фермеры облили навозом административное здание во Франции

Фермеры облили навозом административное здание во Франции

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Во Франции протестующие фермеры облили навозом очередное административное здание. В этот раз пострадал дом в префектуре Анжен. Ранее участники протестов обещали устроить блокаду Парижа и перекрыть все ключевые магистрали к столице.

Такие акции они будут собираться до тех пор, пока власти не решат их проблемы. Аграрии недовольны падением дохода из-за инфляции, жестким регулированием сельского хозяйства, а также растущим импортом продукции с Украины.

В Москве начали расшифровывать черные ящики с самолета Ил-76, который сбили украинские войска. Оба устройства доставлены в военную лабораторию, где проводится работа.

Также ранее Россия призвала Совет безопасности ООН осудить уничтожение самолета Ил-76. Об этом заявил первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский. Он сообщил, что, по данным российской стороны, атака на самолет была преднамеренной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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