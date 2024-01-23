Восемь человек пострадали в результате землетрясения в Алма-Ате

Новые подземные толчки ощутили жители Алма-Аты. Как считают спасатели, это отголоски землетрясения на границе Киргизии и Китая. Его магнитуда составила 5,8.

Перепуганные жители выбегали на улицу, некоторые выпрыгивали из окон. Травмы получили по меньшей мере восемь человек. Школы и колледжи Алма-Аты не работают – там организовали пункты временного размещения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



