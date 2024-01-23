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23 января, 07:30

Происшествия

Восемь человек пострадали в результате землетрясения в Алма-Ате

Восемь человек пострадали в результате землетрясения в Алма-Ате

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Новые подземные толчки ощутили жители Алма-Аты. Как считают спасатели, это отголоски землетрясения на границе Киргизии и Китая. Его магнитуда составила 5,8.

Перепуганные жители выбегали на улицу, некоторые выпрыгивали из окон. Травмы получили по меньшей мере восемь человек. Школы и колледжи Алма-Аты не работают – там организовали пункты временного размещения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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