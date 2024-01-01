01 января, 09:01Общество
Инфекционист заявила об отсутствии предпосылок для новой пандемии в 2024 году
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Признаков, которые бы указывали на риск возникновения новой пандемии в 2024 году, сейчас нет. Об этом в беседе с "Лентой.ру" сообщила кандидат медицинских наук, инфекционист Европейского Медицинского Центра Ирина Давыдова.
"На мой взгляд, на данный момент нет предпосылок к появлению и распространению новых пандемий", – сообщила она.
По словам Давыдовой, COVID-19 стал постепенно приобретать черты сезонной вирусной инфекции. Он протекает значительной легче и уже неотличим от обычного респираторного вирусного заболевания (ОРВЗ).
При этом врач предупредила, что Россия постепенно вступает в эпидемический период гриппа. В стране все чаще стали регистрировать штаммы А и В.
Вирусы гриппа и коронавируса, по словам инфекциониста, являются наиболее изменчивыми. При этом мутаций гриппа, предполагающих тяжелое течение, сейчас не регистрируется.
Ранее стало известно, что в Москве снизилось число случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Вакцинацию от гриппа в городе прошли 7,7 миллиона человек. Заболеваемость среди детей до 14 лет находилась на уровне ниже эпидемических порогов.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Москве
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