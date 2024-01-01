Инфекционист заявила об отсутствии предпосылок для новой пандемии в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Признаков, которые бы указывали на риск возникновения новой пандемии в 2024 году, сейчас нет. Об этом в беседе с "Лентой.ру" сообщила кандидат медицинских наук, инфекционист Европейского Медицинского Центра Ирина Давыдова.

"На мой взгляд, на данный момент нет предпосылок к появлению и распространению новых пандемий", – сообщила она.

По словам Давыдовой, COVID-19 стал постепенно приобретать черты сезонной вирусной инфекции. Он протекает значительной легче и уже неотличим от обычного респираторного вирусного заболевания (ОРВЗ).

При этом врач предупредила, что Россия постепенно вступает в эпидемический период гриппа. В стране все чаще стали регистрировать штаммы А и В.

Вирусы гриппа и коронавируса, по словам инфекциониста, являются наиболее изменчивыми. При этом мутаций гриппа, предполагающих тяжелое течение, сейчас не регистрируется.

Ранее стало известно, что в Москве снизилось число случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Вакцинацию от гриппа в городе прошли 7,7 миллиона человек. Заболеваемость среди детей до 14 лет находилась на уровне ниже эпидемических порогов.



Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Москве