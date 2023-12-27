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27 декабря, 11:02

Общество

Попова сообщила, что ковид стали выявлять реже среди общего числа вирусов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По России снизилось количество регистрируемых случаев COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 24".

По ее словам, среди общего числа вирусов доля коронавируса достигает порядка 30% случаев. При этом другие 30% относятся к риновирусным заболеваниям.

"У нас небольшое количество истинного гриппа, пока там до 10%", – уточнила руководитель ведомства, добавив, что также фиксируются парагрипп, аденовирус и "другие респираторные вирусы, которых достаточно много".

Ранее заммэра Анастасия Ракова сообщила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией и гриппом в столице соответствует сезонным значениям. Она обратила внимание, что COVID-19 уже стал сезонным вирусом, однако все равно эта тема волнует жителей столицы.

Иммунолог прокомментировал текущую ситуацию с COVID-19 в РФ

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Сюжет: Коронавирус
общество
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