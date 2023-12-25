Заболеваемость гриппом и коронавирусом в Москве соответствует сезонным значениям

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Заболеваемость коронавирусной инфекцией и гриппом в столице соответствует сезонным значениям, заявила заммэра Анастасия Ракова. Ее слова приводит РИА Новости.

Ракова обратила внимание, что COVID-19 уже стал сезонным вирусом, однако все равно эта тема волнует жителей столицы.

"Могу сказать, что на сегодняшний день ситуация в городе с заболеваемостью стабильная, заболеваемость соответствует осенне-зимнему сезону. Волна, которая сейчас идет, ниже по цифрам, чем волна даже прошлого года, который уже не был связан с COVID-19", – объяснила она.

Ранее Депздрав Москвы сообщил, что количество вызовов врачей на дом соответствует эпидсезону и не превышает аналогичный период 2022 года. Существенного роста госпитализаций по ОРВИ и коронавирусу в столице нет.

До этого в Санкт-Петербурге объявили о необходимости соблюдать масочный режим при проведении массовых мероприятий с 20 декабря. Как объяснили в Роспотребнадзоре, данное решение было принято для исключения риска заражения горожан.



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