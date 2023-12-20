В Петербурге ввели масочный режим для массовых мероприятий

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В Санкт-Петербурге объявили о необходимости соблюдать масочный режим при проведении массовых мероприятий с 20 декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление, подписанное главным государственным санитарным врачом по городу Наталией Башкетовой.

"Руководителям всех организаций и учреждений независимо от форм собственности при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий обеспечить: использование работниками организаций и учреждений средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок)", – отмечается в постановлении.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что не планируют введение в стране обязательного масочного режима и других ограничений в период новогодних выходных. Однако в ведомстве призвали не забывать о правилах личной профилактики.

В свою очередь, глава ведомства Анна Попова рекомендовала россиянам из-за распространения гриппа и ОРВИ носить маски в общественных местах. По ее словам, количество людей в масках в метро выросло, но многие болеющие до сих пор пренебрегают этим правилом.



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