Глава Роспотребнадзора призвала россиян носить маску в местах скопления людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Во время распространения гриппа и ОРВИ россиянам необходимо соблюдать меры профилактики, которые включают ношение масок в общественных местах. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в метро выросло число людей в масках, однако множество недомогающих все еще пренебрегают этим правилом.

"При большом скоплении людей нужно носить маску, нужно, чтобы руки и гаджеты были чистыми, и при первых признаках респираторной инфекции обращаться за медицинской помощью и оставаться дома, чтобы не заражать окружающих", – рассказала она.

При этом Попова отметила, что все больше россиян проявляют ответственность и вовремя обращаются к медикам. По ее словам, в Москве ситуация по заболеваемости стабилизируется.

Ранее Депздрав Москвы заявил, что выход на плато по заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в столице прогнозируется в течение 1–2 недель. Отмечалось, что в структуре заболеваемости новых вирусов нет.

До этого ведомство опровергло информацию о массовых заболеваниях гриппом и скрытой пневмонией среди школьников. Там сообщили, что доля пневмоний в общей заболеваемости среди детей не превышает показателей предыдущего сезона, а заметного роста госпитализаций нет.

В Депздраве Москвы сообщили, что массовых заболеваний школьников пневмонией нет