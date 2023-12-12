Россиянам рассказали, для кого опасен гонконгский грипп

Фото: depositphotos/zurijeta

Гонконгский грипп представляет наибольшую опасность для маленьких детей и пожилых людей, предупредил вирусолог Анатолий Альтштейн. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам эксперта, данный вариант вируса отличается тем, что вызывает высокую температуру и интоксикацию. При этом гонконгский грипп редко приводит к летальному исходу, отметил он.

"Особенно если речь идет о здоровых людях, о молодых. Но он опасен для детей раннего возраста и опасен для пожилых людей, особенно с хроническими инфекциями. Он вызывает осложнения, пневмонию", – добавил Альтштейн.

В настоящее время среди всех заболеваний доля гриппа составляет 7%, подчеркнул он.

Что касается симптомов, эксперт уточнил, что заболевшего могут беспокоить тошнота, высокая температура, насморк и кашель. Однако для точной диагностики именно гонконгского гриппа необходимо провести соответствующее исследование, объяснил он.

В период обострения респираторных инфекций специальные учреждения занимаются диагностикой, чтобы еженедельно предоставлять данные о процентном соотношении пациентов с коронавирусом, гриппом и другими заболеваниями, рассказал Альтштейн.

Вирусолог рекомендовал гражданам сделать прививку от гриппа для снижения риска заражения. Он также напомнил о необходимости надевать маски в местах скопления людей, следить за гигиеной и рационом.

"Прививка не помогает на 100% всем людям, но она существенно, на 50–70%, снижает заболеваемость. <…> Если человек заболел, он вызывает врача, ему назначают определенные лекарства", – резюмировал он.

Ранее в России впервые с начала пандемии зафиксировали одновременный подъем заболеваемости COVID-19 и гриппом. Количество обратившихся к врачам граждан с симптомами респираторных заболеваний превысило один миллион человек.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в РФ увеличивается и количество госпитализируемых, а также растет тяжесть гриппа. В основном им болеют граждане, которые не прошли вакцинацию, уточнила она.



Число заболевших гриппом в Москве увеличилось на треть за неделю