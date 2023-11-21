Почти 71,5 млн человек привились от гриппа в РФ

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Около 71,5 миллиона россиян привились от гриппа в рамках прививочной кампании. Об этом сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.

"Заболеваемость ОРВИ определяется респираторными вирусами не гриппозной этиологии, при этом доля вирусов гриппа третью неделю продолжает демонстрировать тенденцию к росту и на отчетной неделе составила 5,18%", – отметило ведомство.

На 46-й неделе этого года специалисты зафиксировали рост случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Они наблюдаются во всех возрастных группах.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян привиться от гриппа, лучше всего – до конца ноября. По ее словам, с каждой неделей число заболевших гриппом увеличивается. В дальнейшем ситуация будет только усложняться, добавила она.

До этого директор Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов рассказал, что в мире пока нет универсальной вакцины от гриппа, однако возможность ее создания уже обоснована. Как отметил эксперт, последнее исследование провели два года назад в Израиле. Тогда удалось выяснить, что прототип не работает. По словам Лиознова, существуют основания ожидать создания вакцины.

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