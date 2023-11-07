В РФ допустили появление универсальной вакцины от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В мире пока нет универсальной вакцины от гриппа, однако возможность ее создания уже обоснована. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на директора Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрия Лиознова.

"Универсальная вакцина разрабатывается многими исследовательскими центрами, но пока успехов в мире нет. Некоторые из них даже дошли до второй фазы исследования, но показали свою неэффективность", – подчеркнул он.

Как отметил эксперт, последнее исследование провели два года назад в Израиле. Тогда удалось выяснить, что прототип не работает. По словам Лиознова, существуют основания ожидать создания вакцины.

Он указал, что работа над ней идет интенсивно. Исследователи пытаются обнаружить наиболее консервативную часть инфекции и создать на нее иммунитет.

"Сегодня есть теоретическое обоснование, что такая вакцина существовать может. Она должна быть эффективна в течение трех-пяти лет", – заключил специалист.

Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала мировому населению привиться как от гриппа, так и от коронавируса. Специалисты отметили, что в мире наблюдается рост госпитализаций и смертности от COVID-19. Особое внимание вакцинации посоветовали уделить находящимся в группе риска лицам.

В свою очередь, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге не исключил появления новых пандемий в мире. По словам эксперта, в этом вопросе важна подготовка стран.

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