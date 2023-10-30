Врач рассказал, как в сезон простуд не перепутать коклюш с другими заболеваниями

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Коклюш – опасное инфекционное заболевание, которое можно перепутать с простудой. Риск заражения им при тесном контакте с заболевшими составляет более 80%, сообщает Life.ru со ссылкой на врача Романа Иванова.

"По мере развития болезни симптомы усиливаются: через неделю-две кашель становится лающим, тяжелым и очень частым – порой его невозможно остановить. Каждый приступ проходит на одном дыхании, во время выдоха", – рассказал специалист.

По словам Иванова, кашель при заражении коклюшем сопровождается вязкой мокротой. Процесс выздоровления может начаться только спустя месяц после появления первых симптомов.

Кроме того, первую стадию заболевания часто невозможно определить от ОРЗ или гриппа без специального анализа. Поэтому за диагностикой при подобных симптомах необходимо обращаться к врачам.

Эффективной мерой профилактики от коклюша является вакцинация. При этом после нее шанс заразиться не исчезает, а только становится меньше. С вакцинацией течение болезни может быть более легким, добавил врач.

Ранее младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ имени академика Б. В. Петровского (ЦКБ РАН) Евгения Паршина сообщила, что лечение гриппа народными методами может нанести вред организму. В частности, лечение травами при наличии на них аллергии может серьезно отозваться, особенно при реакциях на пыльцу растений.



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